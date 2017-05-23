23 мая 2017 г.
последняя новость: 09:57
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:06 "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США. Фоторепортаж
07:09 После взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Фоторепортаж
18:31 Первый день визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Фоторепортаж
08:59 Billboard Music Awards: Селин Дион, "Мисс-Америка" и полуобнаженная Шер. Фоторепортаж
15:41 Светящийся зоопарк в Сиднее. Фоторепортаж
12:32 Тегеран празднует победу Роухани. Фоторепортаж
10:55 Самые роскошные наряды 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж
07:47 Beautycon Festival: праздник красоты в Нью-Йорке. Фоторепортаж
16:24 Пиппа вышла замуж: все, как у Кейт. Фоторепортаж
09:38 Romance Was Born: модная провокация в Сиднее. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Первый день визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Фоторепортаж

время публикации: 22 мая 2017 г., 18:31 | последнее обновление: 22 мая 2017 г., 19:31 блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Getty Images и Пресс-служба полиции

В понедельник, 22 мая, в 12:20 самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту совершил посадку в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер прилетели другим самолетом, вместе с членами американской делегации.

После официальной церемонии в аэропорту Трамп со своей свитой на вертолетах отправился в Иерусалим, где в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина состоялся короткий брифинг.

В напряженном графике первого дня визита в Израиль у Дональда Трампа нашлось время для посещения христианской святыни, которой является Храм Гроба Господня, и Стены плача - величайшей святыни иудаизма, символа надежды и веры многих поколений евреев. В Старый город Иерусалима Дональд и Меланья Трамп отправились вдвоем, без израильских сопровождающих. У Стены плача к ним присоединились Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

В то время, когда Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу с глазу на глаз вели переговоры в отеле "Царь Давид", Меланья Трамп в компании Сары Нетаниягу отправилась в больницу "Адаса Эйн-Керем", где первые леди встретились с медперсоналом и детьми-пациентами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 23 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017