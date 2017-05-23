Первый день визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Getty Images и Пресс-служба полиции

В понедельник, 22 мая, в 12:20 самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту совершил посадку в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер прилетели другим самолетом, вместе с членами американской делегации.

После официальной церемонии в аэропорту Трамп со своей свитой на вертолетах отправился в Иерусалим, где в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина состоялся короткий брифинг.

В напряженном графике первого дня визита в Израиль у Дональда Трампа нашлось время для посещения христианской святыни, которой является Храм Гроба Господня, и Стены плача - величайшей святыни иудаизма, символа надежды и веры многих поколений евреев. В Старый город Иерусалима Дональд и Меланья Трамп отправились вдвоем, без израильских сопровождающих. У Стены плача к ним присоединились Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

В то время, когда Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу с глазу на глаз вели переговоры в отеле "Царь Давид", Меланья Трамп в компании Сары Нетаниягу отправилась в больницу "Адаса Эйн-Керем", где первые леди встретились с медперсоналом и детьми-пациентами.