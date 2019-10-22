Красная выставка в Холоне: советский автопром и "Феррари". Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин.

В понедельник, 21 октября, в Холоне прошла выставка советских автомобилей. На выставке были представлены модели советского автопрома – ЗАЗ, ВАЗ. Кроме советских автомобилей можно было полюбоваться коллекционным красным Ferrari. Каждая машина несет в себе автомобильную эстетику прошлого века: тонкие хромированные детали, отсутствие цифровых приборов и угловатость форм.