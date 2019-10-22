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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 октября 2019 г., 10:49

Красная выставка в Холоне: советский автопром и "Феррари". Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Александр Ханин.

В понедельник, 21 октября, в Холоне прошла выставка советских автомобилей. На выставке были представлены модели советского автопрома – ЗАЗ, ВАЗ. Кроме советских автомобилей можно было полюбоваться коллекционным красным Ferrari. Каждая машина несет в себе автомобильную эстетику прошлого века: тонкие хромированные детали, отсутствие цифровых приборов и угловатость форм.

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

 
   
 
 
В Холоне прошла выставка советских автомобилей

продолжение фоторепортажа
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