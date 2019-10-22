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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 октября 2019 г., 07:34

Симхат Тора: массовые празднества в Израиле. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90

21 октября (22 числа еврейского месяца тишрей) отмечался праздник Симхат Тора, носящий также название Шмини Ацерет. Этот праздник посвящен завершению годичного цикла чтения Торы и началу нового.

На исходе праздника по всей стране тысячи людей приняли участие в так называемых "вторых акафот", танцах со свитками Торы. Помимо прочего мероприятия прошли на площади Рабина в Тель-Авиве, в нескольких районах Иерусалиме, а также в Кфар ХАБАД.

Многие политики приняли участие в празднованиях: глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц посетил Кфар ХАБАД, а бывшая министр юстиции Айелет Шакед приняла участие в "акафот" в тель-авивском клубе "Барби".

Бени Ганц
Бени Ганц
Рон Хульдаи
Рон Хульдаи
 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Бени Ганц

 
   
 
 

 
   
 
 
Рон Хульдаи

 
   
 
 

 
   
 
 
Айелет Шакед на празднестве Симхат Тора
Фото 7 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле
Flash90 Фото 10 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле
Flash90 Фото 14 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле
Flash90 Фото 19 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле
Flash90 Фото 28 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле
Flash90 Фото 29 из 30

 
   
 
 
Симхат Тора: массовые празднества в Израиле

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