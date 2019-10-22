Симхат Тора: массовые празднества в Израиле. Фоторепортаж
Фото: Flash90
21 октября (22 числа еврейского месяца тишрей) отмечался праздник Симхат Тора, носящий также название Шмини Ацерет. Этот праздник посвящен завершению годичного цикла чтения Торы и началу нового.
На исходе праздника по всей стране тысячи людей приняли участие в так называемых "вторых акафот", танцах со свитками Торы. Помимо прочего мероприятия прошли на площади Рабина в Тель-Авиве, в нескольких районах Иерусалиме, а также в Кфар ХАБАД.
Многие политики приняли участие в празднованиях: глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц посетил Кфар ХАБАД, а бывшая министр юстиции Айелет Шакед приняла участие в "акафот" в тель-авивском клубе "Барби".
Бени Ганц
Рон Хульдаи
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