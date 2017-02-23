Соседи по Вселенной: сенсационная презентация NASA в картинках

В среду, 22 февраля, на специальной пресс-конференции в NASA было объявлено о том, что на расстоянии в 39,5 световых лет от нас находятся семь планет, по размеру напоминающих Землю. Три из семи – в "зоне обитаемости".

Планеты находятся в системе TRAPPIST-1. Эта звезда намного холоднее нашего солнца и составляет 8% от его массы

Планеты постоянно повернуты к своей звезде одной стороной: на одной стороне планет царит вечный день, а другая погружена в вечную ночь

Планеты находятся на довольно близком к светилу расстоянии, что позволяет им получать столько же тепла, сколько получает Земля

Вероятно, если, находясь на одной из планет, взглянуть на небо, то можно увидеть рельеф соседней планеты

Внутренние планеты совершают полный оборот вокруг звезды за 1,5-2,5 дня, 6-я – за 12 дней, седьмая – приблизительно за 20