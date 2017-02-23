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Соседи по Вселенной: сенсационная презентация NASA в картинках

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:20 блог версия для печати фото

NASA/Getty Images

В среду, 22 февраля, на специальной пресс-конференции в NASA было объявлено о том, что на расстоянии в 39,5 световых лет от нас находятся семь планет, по размеру напоминающих Землю. Три из семи – в "зоне обитаемости".

Планеты находятся в системе TRAPPIST-1. Эта звезда намного холоднее нашего солнца и составляет 8% от его массы
Планеты находятся в системе TRAPPIST-1. Эта звезда намного холоднее нашего солнца и составляет 8% от его массы
Планеты постоянно повернуты к своей звезде одной стороной: на одной стороне планет царит вечный день, а другая погружена в вечную ночь
Планеты постоянно повернуты к своей звезде одной стороной: на одной стороне планет царит вечный день, а другая погружена в вечную ночь
Планеты находятся на довольно близком к светилу расстоянии, что позволяет им получать столько же тепла, сколько получает Земля
Планеты находятся на довольно близком к светилу расстоянии, что позволяет им получать столько же тепла, сколько получает Земля
Вероятно, если, находясь на одной из планет, взглянуть на небо, то можно увидеть рельеф соседней планеты
Вероятно, если, находясь на одной из планет, взглянуть на небо, то можно увидеть рельеф соседней планеты
Внутренние планеты совершают полный оборот вокруг звезды за 1,5-2,5 дня, 6-я – за 12 дней, седьмая – приблизительно за 20
Внутренние планеты совершают полный оборот вокруг звезды за 1,5-2,5 дня, 6-я – за 12 дней, седьмая – приблизительно за 20
Планеты находятся друг от друга на небольшом расстоянии, которое чуть больше расстояния от Земли до Луны
Планеты находятся друг от друга на небольшом расстоянии, которое чуть больше расстояния от Земли до Луны
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// NEWSru.co.il // В мире // 22 февраля 2017 г.
На расстоянии в 40 световых лет ученые нашли семь планет, из которых три пригодны для жизни







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Четверг, 23 февраля 2017 г.
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