Арабский протест в Иерусалиме: черные флаги после палестинских. Фоторепортаж

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В понедельник, 23 января, между зданиями Верховного суда и Кнессета в Иерусалиме прошли акции протеста, в которых приняли участие депутаты Объединенного списка арабских партий и партии ХАДАШ, депутаты от партии МЕРЕЦ, арабские адвокаты и активисты арабских общественных организаций. Манифестации состоялись после автомобильного "марша на Иерусалим" под палестинскими флагами.

Требуя прекращения сноса незаконных построек в арабском секторе и немедленной выдачи родственникам тела Якуба аль-Киана, застреленного при совершении наезда на полицейских в Умм аль-Хиране, в результате которого погиб прапорщик спецназа полиции Эрез Леви, участники манифестаций подняли черные флаги.