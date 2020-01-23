"Неделя гнева" в Бейруте: столкновения продолжаются. Фоторепортаж

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В Бейруте, Триполи и других городах Ливана продолжаются столкновения оппозиционеров с полицией, возобновившиеся после того, как был объявлен состав нового ливанского правительства под руководством Хасана Дияба.

"Красный крест и полумесяц" сообщает о сотнях пострадавших.

Кандидатура Дияба была предложена президентом Ливана Мишелем Ауном. В прошлом Дияб был министром просвещения, он суннит, но его кандидатуру поддержали шииты из "Хизбаллы" и "Амаля", а также марониты из "Свободного патриотического движения" (к которому принадлежит Аун). Большинство суннитской общины выступило против этого назначения. Ситуацию не спасла ни декларация о создании "правительства технократов", ни тот факт, что в новом кабинете министров шесть женщин, в том числе министр обороны – никогда прежде в арабских странах подобного не бывало.