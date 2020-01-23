Иерусалим:
7 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 января 2020 г., 16:01

Форум по Холокосту в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и Getty Images

23 января в Иерусалиме состоялся международный форум памяти жертв Холокоста, на котором присутствовали лидеров десятков стран. Для освещения этого события, приуроченного к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), были приглашены сотни журналистов.

Форум под лозунгом "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", в проведении которого Израилю особую поддержку оказала российская сторона, стал одним самых представительных международных мероприятий в истории страны. В церемониях приняли участие короли и принцы, президенты и премьер-министры, председатели парламентов стран и Европарламента.

Центральным событием стал форум в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", где прозвучали выступления Биньямина Нетаниягу, Реувена Ривлина, Владимира Путина и других спикеров.

Кроме того, в парке Ган Сакер, неподалеку от здания Кнессета был открыт монумент "Свеча памяти", посвященный подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

продолжение фоторепортажа
facebook


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:01 Форум по Холокосту в Иерусалиме. Фоторепортаж
15:29 Сектор Газы снова затопило. Фоторепортаж
13:53 AVN 2020: ярмарка "для взрослых" в Лас-Вегасе. Фоторепортаж
12:53 Сюрпризы парижской Недели моды. Фоторепортаж
08:55 "Неделя гнева" в Бейруте: столкновения продолжаются. Фоторепортаж
14:10 Арабские ночи в Голливуде: жаркая коллекция. Фоторепортаж
08:33 Разбомбленная Сирия. Фоторепортаж израильского агентства из Алеппо и Идлиба
16:53 75 лет со дня освобождения: день памяти в Освенциме. Фоторепортаж
11:25 Слёзы, пух и перья: неделя высокой моды в Париже. Фоторепортаж
10:02 Град "размером с мячи для гольфа" в столице Австралии. Фоторепортаж
...