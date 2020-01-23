Форум по Холокосту в Иерусалиме. Фоторепортаж

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23 января в Иерусалиме состоялся международный форум памяти жертв Холокоста, на котором присутствовали лидеров десятков стран. Для освещения этого события, приуроченного к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), были приглашены сотни журналистов.

Форум под лозунгом "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", в проведении которого Израилю особую поддержку оказала российская сторона, стал одним самых представительных международных мероприятий в истории страны. В церемониях приняли участие короли и принцы, президенты и премьер-министры, председатели парламентов стран и Европарламента.

Центральным событием стал форум в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", где прозвучали выступления Биньямина Нетаниягу, Реувена Ривлина, Владимира Путина и других спикеров.

Кроме того, в парке Ган Сакер, неподалеку от здания Кнессета был открыт монумент "Свеча памяти", посвященный подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.