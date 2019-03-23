"Последний оплот ИГ" пал: граница Сирии и Ирака. Фоторепортаж

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В ночь на 22 марта последний населенный пункт, контролировавшийся силами поверженного "Исламского государства" – сирийская деревня Баруз, расположенная около границы с Ираком на восточном берегу Евфрата, напротив города Абу Камаль (Аль-Букамаль) – перешел под контроль Сирийских демократических сил. Операция по установления контроля над Барузом была осуществлена при поддержке американского воинского контингента.

Незадолго до того президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные освободят от боевиков ИГ их последнюю цитадель, расположенную на границе Сирии и Ирака. При этом Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карты, на которых показано, какие территории контролировало ИГ в Сирии и Ираке до его прихода в Белый дом, и какая крохотная территория контролируется ИГ теперь. "Красного цвета больше нет. На самом деле, есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", – заявил он.

Критики утверждают, что Трамп торопит события: разрозненные группы боевиков ИГ продолжают действовать и в Сирии, и в Ираке. Но очевидно, что ИГ уже не представляет собой единую грозную силу, какой "халифат" был еще несколько лет назад.