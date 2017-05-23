Завершающий день визита Трампа в Израиль и ПА. Фоторепортаж

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23 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую автономию. В течение второго дня визита Трамп побывал в Бейт-Лехеме (Вифлееме), где встретился с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Затем он посетил мемориал памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем" и выступил с речью в Музее Израиля в Иерусалиме. Позже вертолеты доставили участников американской делегации в аэропорт имени Бен-Гуриона, и Трамп вылетел в Рим на самолете Air Force One.