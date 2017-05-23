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Завершающий день визита Трампа в Израиль и ПА. Фоторепортаж

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото

Фото: Reuters, Getty Images, Flash90

23 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую автономию. В течение второго дня визита Трамп побывал в Бейт-Лехеме (Вифлееме), где встретился с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Затем он посетил мемориал памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем" и выступил с речью в Музее Израиля в Иерусалиме. Позже вертолеты доставили участников американской делегации в аэропорт имени Бен-Гуриона, и Трамп вылетел в Рим на самолете Air Force One.

Меланья и Дональд Трамп поднимаются на борт Air Force One после завершения визита в Израиль
Меланья и Дональд Трамп поднимаются на борт Air Force One после завершения визита в Израиль
В "Яд ва-Шем"
В "Яд ва-Шем"
Запись, оставленная Дональдом и Меланьей Трамп в "Яд ва-Шем"
Запись, оставленная Дональдом и Меланьей Трамп в "Яд ва-Шем"
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
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