Протесты против Трампа в Иерусалиме, Рамалле и Газе. Фоторепортаж

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22-23 мая, во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую автономию прошло несколько акций протеста. В Иерусалиме, напротив консульства США, группа представителей левых политических организаций из Израиля и Америки устроила манифестацию с "традиционными" лозунгами, обвиняя Трампа в исламофобии, милитаризме и неуважении к женщинам. В Рамалле активисты пропалестинских организаций и местные общественные деятели топтали направились "маршем на Иерусалим" с портретами Трампа с отпечатками следов ботинков. В Рафахе и других городах сектора Газы портреты Трампа и Нетаниягу жгли вместе с флагами США и Израиля.