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Протесты против Трампа в Иерусалиме, Рамалле и Газе. Фоторепортаж

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

22-23 мая, во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестинскую автономию прошло несколько акций протеста. В Иерусалиме, напротив консульства США, группа представителей левых политических организаций из Израиля и Америки устроила манифестацию с "традиционными" лозунгами, обвиняя Трампа в исламофобии, милитаризме и неуважении к женщинам. В Рамалле активисты пропалестинских организаций и местные общественные деятели топтали направились "маршем на Иерусалим" с портретами Трампа с отпечатками следов ботинков. В Рафахе и других городах сектора Газы портреты Трампа и Нетаниягу жгли вместе с флагами США и Израиля.

Иерусалим
Иерусалим
Рамалла
Рамалла
Рафах
Рафах
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Первый день визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Фоторепортаж







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