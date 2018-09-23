"Пузатый холм": древний храм на турецко-сирийской границе. Фоторепортаж

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Из-за продолжающихся в Сирии военных действий все меньше туристов посещает Гебекли-Тепе – развалины храмового комплекса на территории Турции в нескольких километрах от сирийской границы, который внесен в список Всемирного наследия UNESCO.

Храмы представляет собой сооружения круглой формы, число которых доходит до 20. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Возраст Гебекли-Тепе – "Пузатого холма" – оценивается до 12.000 лет, его обнаружение революционным образом изменило представления о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом.