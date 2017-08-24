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"Львицы и львы Иордана" поддержали танкистов Севера. Фоторепортаж с учений

время публикации: 16:28 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото

Фото: Эден Бриан. Пресс-служба ЦАХАЛа

Смешанный батальон "Арайот а-Ярден" ("Львы Иордана") впервые принял участие в совместных учениях с танкистами. Юноши и девушки из этого подразделения легкой пехоты взаимодействовали с силами 7-й танковой бригады "Саар ми-Голан" (Северный военный округ).

Батальон "Арайот а-Ярден" был создан в 2014 году, он стал вторым после "Каракаля" батальоном, где в боевой части наравне с юношами срочную службу проходят девушки. Призыв "львиц" был начат через несколько месяцев после завершения операций "Вернуть братьев" и "Нерушимая скала". Спрос на службу в этом батальоне был столь высок, что командование в апреле 2015 года приняло решение удвоить количество зачисленных в него призывниц. Параллельно был создан и третий смешанный батальон "Барделас" ("Гепард").

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