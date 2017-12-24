По Израилю прошли "антикоррупционные митинги". Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш и Мириам Альстер. Flash90

Вечером в субботу, 23 декабря, в Иерусалиме, Тель-Авиве и некоторых других городах страны прошли митинги протеста против "коррупции в институтах власти".

Демонстрация в центре Иерусалима была организована сторонниками правого лагеря, и в ней приняли участие примерно 500 человек. На митинге выступил бывший министр обороны Моше Яалон.

В Тель-Авиве примерно 5.000 человек приняли участие в митинге, состоявшемся на бульваре Ротшильд. Некоторые митингующие использовали экстремистскую атрибутику, в частности импровизированную гильотину. Малочисленные митинги состоялись также в Нагарии, Беэр-Шеве, Кфар-Сабе и Хайфе.

Из пресс-службы "Ликуда" передали: "Сегодняшняя гильотина на Ротшильд является подстрекательством к убийству главы правительства Нетаниягу, наряду с выкриками против сионизма. Демонстрация левых на Ротшильд пересекла красную черту".

Комментируя митинг в Иерусалиме, в правящей партии заявили: "Правый лагерь не ведется на блеф. Всем понятно, что речь идет не о демонстрации против коррупции, а о филиале демонстрации левых на Ротшильд под эгидой Эльдада Янива и Нони Мозеса, цель которых привести к отставке правительства "Ликуда". На правых избирателей не влияет кучка наивных людей и интересантов, которые сотрудничает с левыми, и они не повторят ошибки, когда привели к отставке правительства "Ликуда", что привело к трагичным для Государства Израиль последствий "Осло 3".