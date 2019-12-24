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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 декабря 2019 г., 16:20

Рождественский аврал: "Санты" и ёлочки made in Gaza. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Хасан Джэди. Flash90

25 декабря большинство христиан в мире отмечают праздник Рождества Христова. В секторе Газы христиан осталось не более 1% населения, примерно 15 тысяч человек. Но рождественские подарки своим детям покупают не только христиане.

В кооперативе "Зайна" в Бейт-Хануне, производящем мягкие игрушки, работают исключительно мусульманки. В канун Рождества они спешат изготовить как можно больше белобородых и черноволосых "Санта Клаусов" в праздничных красных костюмах. Пользуются спросом и тряпично-картонные зелёные ёлочки – настоящих хвойных деревьев и ёлочных базаров в Газе нет.

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