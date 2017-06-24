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Знаменитому футболисту Лионелю Месси – 30. Фотогалерея

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото

24 июня исполнилось 30 лет Лионелю Месси, аргентинскому футболисту, нападающему футбольного клуба "Барселона", капитану национальной сборной Аргентины. Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины, а также – одним из лучших футболистов всеx времен и самым титулованным аргентинским игроком в истории.



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