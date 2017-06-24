Знаменитому футболисту Лионелю Месси – 30. Фотогалерея

24 июня исполнилось 30 лет Лионелю Месси, аргентинскому футболисту, нападающему футбольного клуба "Барселона", капитану национальной сборной Аргентины. Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины, а также – одним из лучших футболистов всеx времен и самым титулованным аргентинским игроком в истории.
24 июня 2017 г.
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Суббота, 24 июня 2017 г.
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