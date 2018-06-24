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50 лет выдающемуся израильскому шахматисту Борису Гельфанду. Фотогалерея

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото

Фото: из личного архива, Flash90, Getty Images, пресс-службы

24 июня исполнилось 50 лет выдающемуся израильскому шахматисту Борису Гельфанду.

Он родился в 1968 году в Минске, в еврейской семье, в раннем детстве проявив выдающиеся способности. Абрам Гельфанд, отец будущего чемпиона, принес мальчику книгу "Путешествие в шахматное королевство". Пятилетний Боря проглотил книжку за несколько дней и попросил родителей отвести его в шахматный кружок.

В 19 лет молодой шахматист выиграл свой первый Межзональный турнир в Маниле и заявил о себе, как об одном из главных кандидатов на шахматную корону. А в следующем году он занял третье место в рейтинге сильнейших шахматистов мира.

Однако главного турнира в карьере пришлось ждать долго. Только в 2011 году Гельфанд достиг пика, выиграв Матчи претендентов и завоевав право сыграть с действующим на тот момент чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Матч закончился неудачно, Гельфанд проиграл тай-брейк со счетом 1,5:2,5. Но навсегда вошел в историю израильских и мировых шахмат.

За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Гельфанд дважды становился вице-чемпионом мира, был обладателем Кубка мира, собрал полный комплект Олимпийских медалей и выиграл более тридцати международных турниров.

Сегодня Гельфанд не только шахматист, но и автор учебников шахматной игры. Его книги "Positional Decision Making in Chess" была признана в 2016 году лучшей профессиональной книгой года. На сегодняшний день Гельфанд также единственный шахматист в мире, входящий в элитную когорту игроков с рейтингом 2700+ в возрасте пятидесяти лет.

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