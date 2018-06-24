Первые саудовские водительницы: начало новой эры в королевстве. Фоторепортаж

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24 июня в Саудовской Аравии вступило в силу постановление, разрешающее женщинам управлять автомобилем. Многие из них не стали дожидаться утра, а сели за руль сразу после полуночи.

Полиция королевства подготовилась к историческому событию. Патрульные раздавали водительницам розы с поздравлением от властей королевства.

Саудовская Аравия была единственным государством в мире, где женщины не могли водить автомобили.

Нововведение лишит работы десятки тысяч иностранцев, которые ранее служили водителями в саудовских семьях.