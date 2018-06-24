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24 июня 2018 г.
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Первые саудовские водительницы: начало новой эры в королевстве. Фоторепортаж

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото

Фото: Reuters, Getty Images

24 июня в Саудовской Аравии вступило в силу постановление, разрешающее женщинам управлять автомобилем. Многие из них не стали дожидаться утра, а сели за руль сразу после полуночи.

Полиция королевства подготовилась к историческому событию. Патрульные раздавали водительницам розы с поздравлением от властей королевства.

Саудовская Аравия была единственным государством в мире, где женщины не могли водить автомобили.

Нововведение лишит работы десятки тысяч иностранцев, которые ранее служили водителями в саудовских семьях.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2018 г.
Историческая ночь в Саудовской Аравии: полиция встретила водительниц розами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2018 г.
В Саудовской Аравии женщины впервые в истории сели за руль автомобилей







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