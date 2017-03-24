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Три года после катастрофы: паром Sewol поднят на поверхность. Фоторепортаж

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото

Фото: Ли Мьён-Ик, Чун Сун-Чжунь и др. Getty Images

24 марта был поднят на поверхность паром Sewol, затонувший почти три года назад около побережья Южной Кореи. В результате этой морской катастрофы погибли 319 человек.

Паром водоизмещением почти в 7 тысяч тонн находился на глубине около 40 метров. Подъем судна на поверхность стоил примерно 73 миллиона долларов. Работы проводит китайский консорциум.

Пассажирский паром Sewol, следовавший из порта Инчхон к острову Чеджу, затонул 16 апреля 2014 года. На его борту находились 15 членов экипажа и 476 пассажиров, в их числе более 300 старшеклассников. Спаслись или были спасены только 172 человека, в их числе 74 школьника.

Помимо пассажиров, на судне находились 180 автомобилей и контейнеры с 1.157 тоннами груза. Следствие установило, что причиной крушения судна была потеря устойчивости судна в условиях сильного бокового морского течения, вызванная перегруженностью и безграмотным размещением грузов на пароме. При резком маневре грузы, которые были плохо закреплены, сместились, что привело к резкому крену на левый борт и затоплению парома.

Капитан парома и директор компании-перевозчика были приговорены к длительному тюремному заключению. Семь министров правительства Южной Кореи ушли в отставку на фоне расследования.

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Директор компании-оператора парома Sewol приговорен к 10 годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В мире // 11 ноября 2014 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 22 июля 2014 г.
Найдено тело совладельца компании, которой принадлежал паром Sewol
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2014 г.
Крушение парома Sewol: обнаружено более 290 тел погибших







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Пятница, 24 марта 2017 г.
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