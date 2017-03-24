Три года после катастрофы: паром Sewol поднят на поверхность. Фоторепортаж

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24 марта был поднят на поверхность паром Sewol, затонувший почти три года назад около побережья Южной Кореи. В результате этой морской катастрофы погибли 319 человек.

Паром водоизмещением почти в 7 тысяч тонн находился на глубине около 40 метров. Подъем судна на поверхность стоил примерно 73 миллиона долларов. Работы проводит китайский консорциум.

Пассажирский паром Sewol, следовавший из порта Инчхон к острову Чеджу, затонул 16 апреля 2014 года. На его борту находились 15 членов экипажа и 476 пассажиров, в их числе более 300 старшеклассников. Спаслись или были спасены только 172 человека, в их числе 74 школьника.

Помимо пассажиров, на судне находились 180 автомобилей и контейнеры с 1.157 тоннами груза. Следствие установило, что причиной крушения судна была потеря устойчивости судна в условиях сильного бокового морского течения, вызванная перегруженностью и безграмотным размещением грузов на пароме. При резком маневре грузы, которые были плохо закреплены, сместились, что привело к резкому крену на левый борт и затоплению парома.

Капитан парома и директор компании-перевозчика были приговорены к длительному тюремному заключению. Семь министров правительства Южной Кореи ушли в отставку на фоне расследования.