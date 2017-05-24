24 мая 2017 г.
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Меланья и Иванка Трамп в Ватикане: консервативный дресс-код. Фоторепортаж

время публикации: 13:30 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото

Фото: Reuters и Getty Images

24 мая в Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с президентом США Дональдом Трампом, на которой также присутствовали жена американского президента Меланья Трамп, его советник Джаред Кушнер с супругой Иванкой (Яэль) Трамп.

На аудиенцию с главой римско-католической церкви Меланья и Иванка пришли в нарядах, строго соответствующих "дресс-коду", утвержденному Ватиканом несколько столетий назад, когда женщинам было предписано покрывать плечи и голову платком или кружевной накидкой, а также – не обнажать колен. Эта инструкция распространяется только на аудиенцию с Папой, но супруга и дочь американского президента не снимали накидок, пока не покинули территорию Ватикана.

Напомним, что во время посещения Эр-Рияда ни Меланья, ни Иванка не надевали платков, чтобы в полной мере соблюсти принятый в Саудовской Аравии "дресс-код для женщин". Впрочем, иностранки-немусульманки не обязаны носить платки в королевстве, в том числе на официальных приемах.

Ранее не надевали платки во время королевских церемоний в Эр-Рияде канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом Меркель в марте этого года и во время встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане не покрывала голову. Тереза Мэй пока не встречалась с Папой, будучи в статусе главы правительства.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 мая 2017 г.
Наряды жены и дочери Трампа в Эр-Рияде: строго, но без платков







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Среда, 24 мая 2017 г.
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