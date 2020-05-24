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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 мая 2020 г., 10:35

20 лет назад ЦАХАЛ вышел из Ливана. Фотогалерея

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Фото: Getty Images и Flash90

24 мая 2000 года израильская армия завершила эвакуацию Южного Ливана. С ликвидацией "зоны безопасности" завершилось продолжавшееся 22 года пребывание израильских солдат на территории северного соседа, включившее в себя первую в истории Израиля войну, которую значительная часть общества воспринимала как несправедливую, как войну, которую можно и нужно было избежать – несмотря на то, что ввод войск в Ливан был единственным способом положить конец ракетным обстрелам.

Впервые главным противником ЦАХАЛа стали не армии арабских государств, а террористические группировки. Впервые действия Израиля вызвали массовые протесты как со стороны международного сообщества, так и на внутриполитической арене. Резня, устроенная ливанскими фалангистами в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в 1982 году, привела к завершению каденции министра обороны Ариэля Шарона. Через год подал в отставку и глава правительства Менахем Бегин – война усугубила его тяжелую депрессию.

В 1985 году по инициативе министра обороны Ицхака Рабина в приграничной полосе была создана так называемая "зона безопасности". В ней были развернуты произраильские формирования Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ). К этому времени сменился и главный противник, место покинувших Ливан боевиков ООП заняли местные шиитские группировки, прежде всего – "Хизбалла". Территория, некогда бывшая "ФАТХлендом", все больше становилась "Хизбалластаном".

Несмотря на создание "зоны безопасности", террористы не прекращали ракетные обстрелы израильского севера. На протяжении 90-х годов ЦАХАЛ провел в Ливане несколько операций, понеся ощутимые потери. В 1997 году при столкновении двух направлявшихся в Ливан вертолетов погибли 73 военнослужащих. В 1999 году погиб, подорвавшись на фугасе, командующий израильскими войсками в Ливане бригадный генерал Эрез Герштейн.


Решение о выходе из Ливана, принятое 20 лет назад премьер-министром и министром обороны Эхудом Бараком, вызывает споры и сейчас. ЦАХАЛ ушел из "ливанского болота", которое обошлось Израилю почти в полторы тысячи убитых. При этом были брошены союзники – Армия Южного Ливана, бойцы которой устремились к границе, опасаясь мести. Было оставлено военное оборудование. Был утрачен сдерживающий потенциал. "Хизбалла" не без оснований тогда объявила себя победителем. Как слабость вывод израильских войск из Ливана восприняло и палестинское руководство, развязав "вторую интифаду".

Cолдаты ЦАХАЛа празднуют возвращение в Израиль. Израильско-ливанская граница 23 мая 2000 года Премьер-министр Израиля Эхуд Барак беседует с израильским солдатом вскоре после выхода из Ливана. Север Израиля, Кирьят-Шмона, 24 мая 2000 года Ливанские беженцы, многие из которых являются родственниками бойцов Армии Южного Ливана, ожидают въезда в Израиль у израильско-ливанской границы, 23 мая 2000 года ЦАХАЛ разрушает свой аванпост во время своего вывода из Ливана 24 мая 2000 года Ливанцы с флагами Хизбаллы на израильско-ливанской границе к западу от Метулы, 25 мая 2000 года
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