20 лет назад ЦАХАЛ вышел из Ливана. Фотогалерея

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24 мая 2000 года израильская армия завершила эвакуацию Южного Ливана. С ликвидацией "зоны безопасности" завершилось продолжавшееся 22 года пребывание израильских солдат на территории северного соседа, включившее в себя первую в истории Израиля войну, которую значительная часть общества воспринимала как несправедливую, как войну, которую можно и нужно было избежать – несмотря на то, что ввод войск в Ливан был единственным способом положить конец ракетным обстрелам.

Впервые главным противником ЦАХАЛа стали не армии арабских государств, а террористические группировки. Впервые действия Израиля вызвали массовые протесты как со стороны международного сообщества, так и на внутриполитической арене. Резня, устроенная ливанскими фалангистами в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в 1982 году, привела к завершению каденции министра обороны Ариэля Шарона. Через год подал в отставку и глава правительства Менахем Бегин – война усугубила его тяжелую депрессию.

В 1985 году по инициативе министра обороны Ицхака Рабина в приграничной полосе была создана так называемая "зона безопасности". В ней были развернуты произраильские формирования Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ). К этому времени сменился и главный противник, место покинувших Ливан боевиков ООП заняли местные шиитские группировки, прежде всего – "Хизбалла". Территория, некогда бывшая "ФАТХлендом", все больше становилась "Хизбалластаном".

Несмотря на создание "зоны безопасности", террористы не прекращали ракетные обстрелы израильского севера. На протяжении 90-х годов ЦАХАЛ провел в Ливане несколько операций, понеся ощутимые потери. В 1997 году при столкновении двух направлявшихся в Ливан вертолетов погибли 73 военнослужащих. В 1999 году погиб, подорвавшись на фугасе, командующий израильскими войсками в Ливане бригадный генерал Эрез Герштейн.