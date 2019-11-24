В Израиле проходят митинги в поддержку и против Нетаниягу. Фоторепортаж
Фото: Flash90
Вечером в субботу, 23 ноября, состоялись массовые митинги, поводом для которых стало решение юридического советника правительства передать в суд дела Биньямина Нетаниягу.
В Кирьят-Бялике и Иерусалиме собрались те, кто поддерживает премьер-министра. В Тель-Авиве, на площади перед театром "Габима", митинговали те, кто требует отставки Нетаниягу.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 июля 2019
Биньямин Нетаниягу: премьер-рекордсмен Израиля. Фотогалерея
Биньямин Нетаниягу: премьер-рекордсмен Израиля. Фотогалерея