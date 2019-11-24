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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 ноября 2019 г., 08:00

В Израиле проходят митинги в поддержку и против Нетаниягу. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Вечером в субботу, 23 ноября, состоялись массовые митинги, поводом для которых стало решение юридического советника правительства передать в суд дела Биньямина Нетаниягу.

В Кирьят-Бялике и Иерусалиме собрались те, кто поддерживает премьер-министра. В Тель-Авиве, на площади перед театром "Габима", митинговали те, кто требует отставки Нетаниягу.

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