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25 апреля 2019 г.
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Фоторепортажи

"Мечтатели среди руин": выставка в Газе. Фоторепортаж

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото

Фото: Хасан Джеди. Flash90

В Газе, на стенах сохранившихся первых этажей так называемой "итальянской башни", 26-летний художник Али Джибали создал портретную галерею. Его герои – молодежь, мечтающая о лучшей жизни.

Собственно, вся галерея – это четыре портрета на стенах. Посещение выставки проблематично, так как строение может обрушиться в любой момент. Но на работы Али обратили внимание многие зарубежные СМИ. По словам художника, цель выставки состояла в том, чтобы "выйти за пределы Газы".

15-этажная "итальянская башня", построенная в 90-е годы, в которой располагались торговый центр, офисы и квартиры, была уничтожена израильскими ВВС в ночь на 26 августа 2014-го, в ходе операции "Нерушимая скала". По данным СМИ, крышу этой башни боевики ХАМАСа использовали для обстрелов израильской территории, кроме того в здании находился штаб боевиков. ЦАХАЛ не называл причины нанесения удара по этому объекту. Перед атакой военные предупредили местных жителей. Незадолго до нанесения удара по крыше здания была выпущена предупредительная ракета. В результате ракетного удара по "итальянской башне" два человека были убиты, около 20 получили ранения.

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