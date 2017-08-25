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"Героический" раввин Фридман вернулся из тюрьмы в Меа Шеарим. Фоторепортаж

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

Вечером в четверг, 24 августа, в ультраортодоксальном иерусалимском квартале Меа Шеарим прошли бурные массовые торжества по случаю возвращения из тюрьмы Биньямина Фридмана.

Речь идет о раввине, который провел восемь месяцев в тюрьме за нападение на полицейского во время одной из акций протеста против призыва "харедим" в ЦАХАЛ.

Фридмана приветствовали тысячи жителей Меа Шеарим, встречавшие его как героя с плакатами "Евреи – не сионисты", "Ивет Либерман, ты сильно ошибся", "Раби Биньямин, народ с тобой" и др.

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