"Героический" раввин Фридман вернулся из тюрьмы в Меа Шеарим. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

Вечером в четверг, 24 августа, в ультраортодоксальном иерусалимском квартале Меа Шеарим прошли бурные массовые торжества по случаю возвращения из тюрьмы Биньямина Фридмана.

Речь идет о раввине, который провел восемь месяцев в тюрьме за нападение на полицейского во время одной из акций протеста против призыва "харедим" в ЦАХАЛ.

Фридмана приветствовали тысячи жителей Меа Шеарим, встречавшие его как героя с плакатами "Евреи – не сионисты", "Ивет Либерман, ты сильно ошибся", "Раби Биньямин, народ с тобой" и др.