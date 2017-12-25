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Фоторепортажи

25 лет спецподразделению "псевдоарабов". Фотогалерея

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото

Фото: пресс-служба полиции и Flash90

24 декабря в Израиле отметили 25-летие со дня создания спецподразделения "мистааравим" (псевдоарабов) – бойцов, маскирующихся под арабов, которые принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных экстремистов.

"Мистааравим" – одно из самых эффективных подразделений и одно из самых ненавидимых в Палестинской автономии. Власти ПА неоднократно призывали международное сообщество осудить Израиль за использование подобных бойцов при разгоне "мирных демонстраций".

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