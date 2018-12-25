Рождество на Святой земле. Фоторепортаж

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24-25 декабря на Святой земле празднуют Рождество. Основные торжества проходят в Вифлееме, Иерусалиме, Назарете, Яффо, Хайфе. Праздничное богослужение в Вифлееме провел католический титулярный архиепископ Вербе и апостольский администратор Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. На Рождественской мессе, состоявшейся в Храме Рождества, присутствовали председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас и премьер-министр Рами Хамдалла.

В Палестинской автономии рождественские наряды зачастую используются участниками акций протеста. Но в Вифлееме в эти дни царит праздничное настроение, ведь именно Рождество приносит основной доход местным лавочникам.

Накануне Рождества Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в настоящее время в стране проживают примерно 175 тысяч христиан (около 2% населения). Из них почти 78% – арабы. Еще 22% – это, прежде всего, репатрианты, приехавшие в Израиль по закону о возвращении как члены еврейских семей.

В Палестинской автономии живут примерно 47 тысяч христиан (около 1% населения), их число заметно сократилось за последние десятилетия.

Рождество в христианском мире: один из самых веселых праздников. Фоторепортаж