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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи25 декабря 2019 г., 08:02

Рождество: от пляжей Австралии до Вифлеема и Газы. Фоторепортаж

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Фото: Getty Images и Flash90

25 декабря большинство христиан во всем мире отмечают Рождество.

Для одних людей рождественские каникулы не ассоциируются с религией – для них это просто один из самых веселых ежегодных праздников. Для других – это полный торжественных ритуалов день рождения Христа. В Палестинской автономии – это и праздник, сулящий немалые доходы от туризма, и повод напомнить о "гнёте оккупации".

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