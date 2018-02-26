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Фоторепортажи

Церемония закрытия Зимней Олимпиады в Корее. Фоторепортаж

время публикации: 25 февраля 2018 г., 16:49 | последнее обновление: 25 февраля 2018 г., 17:05 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, в Пхенчхане (Южная Корея) состоялась торжественная церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр.

Победительницей медального зачета Олимпиады стала сборная Норвегии, установившая рекорд по количеству наград на одной зимней олимпиаде (39, предыдущий рекорд – 37 установили американцы в Ванкувере). Норвежцы завоевали по 14 золотых и серебряных медалей, 11 бронзовых. На втором месте сборная Германии (14 + 10 + 7). Отметим, что норвежцы и немцы повторили рекорд канадцев по количеству золотых медалей на одной зимней олимпиаде (14), установленный в 2010 году. На третьем месте канадцы (11 + 8 + 10).

Израильские спортсмены, как и на прошлых зимних Олимпиадах, ни одной медали не завоевали.

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