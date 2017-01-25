25 января 2017 г.
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Газа против переноса посольства США в Иерусалим: в Рафахе сожгли портреты Трампа

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати фото

Фото: Абд Рахим Катиб. Flash90

24 января в Рафахе, на юге сектора Газы, рядом с пограничным переходом на египетскую территорию состоялась манифестация, участники которой протестовали против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В качестве места для проведения акции организаторы выбрали арку, установленную в память об убитых израильтянами летом 2014 года "генералах ХАМАС" Рааде аль-Атаре, Мухаммаде Абу Шамлэ и Мухаммаде Бархуме. Хотя формально ХАМАС не был организатором этой акции.

Участники акции обвиняли США в предательстве национальных интересов палестинского народа и жгли плакаты с карикатурным изображением Дональда Трампа.

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