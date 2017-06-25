25 июня 2017 г.
последняя новость: 14:19
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
Актеры, расставшиеся с профессией
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:16 Парад австралийской гордости, защитники мусульман и Ид аль-Фитр. Фоторепортаж
10:28 Детский праздник Ид аль-Фитр: живые куклы от ХАМАС. Фоторепортаж
07:53 Меланья Трамп на свадьбе еврейского друга, и другие наряды первой леди США
22:16 Гран-при 2017 по художественной гимнастике в Холоне. Фоторепортаж
10:50 Знаменитому футболисту Лионелю Месси – 30. Фотогалерея
10:42 Фестиваль Glastonbury 2017, "британский Вудсток". Фоторепортаж
08:34 "День мороженого" в Сеульском зоопарке. Фоторепортаж
07:34 День Йоги в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Фоторепортаж
19:10 Стартовали скачки в Аскоте: соревнуются лошади и дамские шляпки
08:26 "Экс на пляже": фотосессия в Лондоне. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Парад австралийской гордости, защитники мусульман и Ид аль-Фитр. Фоторепортаж

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В воскресенье, 25 июня, группа правых националистов The True Blue Crew, выступающая против исламизации Австралии и политики открытых границ для беженцев из мусульманских стран, провела "Парад австралийской гордости" в Мельбурне. Во время проведения этого марша активисты левых движений устроили акцию протеста, в ходе которой звучали обвинения TBC в фашизме и нетерпимости.

Эти акции по времени совпали с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, знаменующим окончание месяца Рамадан, который в последние годы все шире отмечается в Австралии.

Мельбурн
Мельбурн
Сидней
Сидней
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017