Парад австралийской гордости, защитники мусульман и Ид аль-Фитр. Фоторепортаж

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В воскресенье, 25 июня, группа правых националистов The True Blue Crew, выступающая против исламизации Австралии и политики открытых границ для беженцев из мусульманских стран, провела "Парад австралийской гордости" в Мельбурне. Во время проведения этого марша активисты левых движений устроили акцию протеста, в ходе которой звучали обвинения TBC в фашизме и нетерпимости.

Эти акции по времени совпали с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, знаменующим окончание месяца Рамадан, который в последние годы все шире отмечается в Австралии.