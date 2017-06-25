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Фоторепортажи

Меланья Трамп на свадьбе еврейского друга, и другие наряды первой леди США

время публикации: 07:53 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В субботу, 24 июня, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья были почетными гостями на свадьбе министра финансов Стивена Мнучина и актрисы Луизы Линтон. Особое внимание было привлечено к наряду первой леди, пришедшей в подчеркивающем ее фигуру нежно-розовом шелковом шифонном платье от Жиля Менделя. На ногах Меланьи Трамп были розово-кремовые туфли на высоких каблуках от Маноло Бланика.

Наряды Меланьи Трамп после того, как она стала первой леди США, привлекают особое внимание СМИ. И супруга американского президента явно учитывает этот интерес прессы. Специалисты отмечают безупречный стиль и хороший вкус жены 45-го президента США.

Стивен Мнучин, занимающий пост главы минфина с февраля 2017 года, вырос в еврейской семье. Окончил Йельский университет. Долгое время работал в Goldman Sachs, где достиг должностей вице-президента и директора по информационным технологиям. Был одним из основателей компании Dune Capital, финансировавшей кинопроизводство. Его личное состояние оценивается примерно в 300 миллионов долларов. В 2016 году руководил финансами президентской избирательной кампании Дональда Трампа. Входит в близкое окружение президента США, Трамп называет его своим другом. Евгений Финкель

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