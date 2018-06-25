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Принц Уильям в Хашимитском королевстве Иордания. Фоторепортаж

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:18 блог версия для печати фото

Фото: Артур Эдвардс. Getty Images

Герцог Кембриджский, принц Уильям находится с официальным визитом в Хашимитском королевстве Иордания. В поездке по стране его сопровождают наследник иорданского престола, принц Хусейн бин Абдалла и принцесса Тагрид.

Британские СМИ отмечают, что в эту поездку Уильям отправился без своей супруги – герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон. Некоторые издания пишут, что принц отправился на Ближний Восток "по стопам" своей супруги: Кейт вместе с семьей посещала Иорданию, когда была маленькой девочкой.

С вечера 25 июня по 28 июня принц Уильям впервые посетит Израиль.

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