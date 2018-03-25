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"Героини" арабской интифады. Фотогалерея

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Reuters, Getty Images

17-летняя блондинка Ахэд Тамими из деревни Наби Салих стала новым символом палестинской интифады. Видеозаписи нападений на израильских военнослужащих с ее участием просмотрели миллионы людей. В Палестинской автономии ее считают героиней сопротивления. На прошлой неделе Тамими была приговорена к восьми месяцам тюрьмы, и вскоре выйдет на свободу (три месяца на момент приговора она уже находилась под арестом).

Портреты Ахэд Тамими можно увидеть во многих городах Палестинской автономии рядом с портретами "шахидов" и "узников сопротивления".

С 1 октября 2015 года, после начала так называемой "интифады Эль-Кудса", арабскими экстремистами было совершено более 250 терактов против израильтян (не считая атак с применением камней или бутылок с зажигательной смесью, если в результате этих инцидентов не было убитых или тяжелораненых), жертвами терактов стали 65 человек, сотни получили ранения.

15% из этих нападений – нападения с холодным оружием и "автомобильные теракты" – совершали женщины (в их числе семь несовершеннолетних), в большинстве случаев (59%) нападавших уничтожали на месте преступления. За этот период ни разу арабским террористкам не удавалось убить человека.

За десятилетия арабо-израильского конфликта женщины – активистки "Народного фронта освобождения Палестины", ФАТХа, ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок – совершили множество терактов против израильтян. Первый теракт-самоубийство палестинская арабка осуществила в 1985 году, ей было 17 лет. В период "интифады Аль-Аксы" женщины были исполнительницами десятков терактов-самоубийств, в основном в 2002-2003 годах.

В 2015-2018 годах, предположительно, была только одна попытка теракта-самоубийства, который должна была совершить женщина. В последнее время действуют, в основном, террористки-одиночки, не связанные с какими-либо группировками.

Ахэд Тамими
Ахэд Тамими
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