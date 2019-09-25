Лауреату "Оскара" и "еврейского Нобеля" Майклу Дугласу – 75. Фотогалерея

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Исполнилось 75 лет американскому актеру и продюсеру Майклу Дугласу – обладателю двух премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и премии "Эмми", лауреату премии фонда "Генезис" (так называемого "еврейского Нобеля").

Майкл Кирк Дуглас родился 25 сентября 1944 года в семье актёра Кирка Дугласа и актрисы Дайаны Дуглас. После развода родителей жил с матерью, учился в военной школе, но мечтал пойти по стопам отца и ради актёрской карьеры отказался поступать в Йельский университет. Учился в The American Place Theatre в Нью-Йорке.

Снимается в кино и сериалах с начала 70-х годов, сыграв около 50 ролей. Удостоен двух премий "Оскар" – как продюсер картины "Пролетая над гнездом кукушки" (1976) и за лучшую мужскую роль в фильме "Уолл-стрит" (1988). Среди фильмов с участием М.Дугласа – "Основной инстинкт" (1992), "Американский президент" (1995), "Игра" (1997), "Идеальное убийство" (1998) и многие другие.

По отцу у Майкла еврейские корни. После получения в 2015 году премии "Генезис" он заявил, что жертвует причитающееся ему денежное вознаграждение в размере 1 миллиона долларов США на благотворительность, способствующую приобщению и многообразию в еврейской жизни, назвав своей миссией борьбу с антисемитизмом – "вирусом, способным погубить всё человечество".