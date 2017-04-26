Иванка Трамп в Берлине: очаровательна и возмутительна. Фоторепортаж

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Советница и дочь президента США Иванка Трамп посетила Германию, где приняла участие в мероприятиях женского международного саммита W20. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, королевой Нидерландов Максимой, главой МИД Канады Христей Фриланд и директором Международного валютного фонда Кристин Лагард она выступала в рамках дискусии "Вдохновляющие женщины: расширение масштабов женского предпринимательства", произнеся несколько слов в защиту Дональда Трампа, чем вызвала неудовольствие присутствующих в зале.

В рамках визита в Берлин Иванка Трамп посетила предприятия компании Siemens, была почетной гостьей на ужине для участников W20 в Deutsche Bank.

Днем 25 апреля Иванка почтила память погибших в годы Холокоста, придя к мемориалу, который расположен неподалеку от Бранденбургских ворот. Здесь ее ждали активисты левых и феминистских организаций, демонстрировавшие плакаты с оскорбительными надписями и изображениями.

Германские СМИ неоднозначно комментируют визит Иванки Трамп. Во ряде публикаций звучит напоминание о том, что она просто дочь президента США – не политик, который был избран своим народом. Ей вменяют в вину, что она не критиковала своего отца, когда тот позволял себе оскорбительные замечания в адрес женщин во время избирательной кампании. В то же время отмечается, что именно Иванка в марте занималась организацией визита в Вашингтон Ангелы Меркель. Обращается внимание и на хитроумие канцлера Германии, которая нашла возможность устроить ответный визит в Берлин человека, к которому прислушивается Дональд Трамп.

Иванку в Берлине преследуют десятки фотокорреспондентов и телеоператоров. Некоторые журналисты называют ее самой очаровательной участницей W20, многие признают, что в скором времени она может занять верхние строчки в рейтинге самых влиятельных женщин мира.

Иванке Трамп 35 лет. Она замужем за Джаредом Кушнером, который входит в ближайшее окружение президента США, является его советником и главой Управления американской инновации. Иванка и Джаред считаются важными лоббистами интересов Израиля и еврейской общины. Иванка в 2009 году она прошла процедуру гиюра (который, правда, не признан главным раввинатом Израиля) и взяла еврейское имя Яэль. У них с Джаредом трое детей.