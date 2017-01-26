Строгая нежность Валентино: неделя высокой моды в Париже. Фоторепортаж

Фото: Getty Images 25 января в рамках Недели высокой моды в Париже (весна-лето 2017) состоялся показ новой коллекции знаменитого итальянского модельера Валентино Гаравани.
26 января 2017 г.
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Четверг, 26 января 2017 г.
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