Королевы красоты в вечерних платьях на конкурсе "Мисс Вселенная". Фотогалерея

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

29-30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016". На этой неделе прошли предварительные конкурсы, в том числе дефиле в вечерних платьях. Королевы красоты приняли участие в официальной фотосессии.

Израиль на этом конкурсе представляет 18-летняя Ям Касперс-Аншель из Герцлии, учившаяся в классе для выдающихся детей и специализировавшаяся в области психологии. Ее "морское" имя неслучайно, до пяти лет она жила вместе с родителями на яхте. С детства увлекается дайвингом и конным спортом (серебряная медаль на чемпионате Израиля в 2014 году). В скором времени Ям призывается на службу в ЦАХАЛе.

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран.

Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.