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Фоторепортажи

Королевы красоты в вечерних платьях на конкурсе "Мисс Вселенная". Фотогалерея

время публикации: 07:44 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

29-30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016". На этой неделе прошли предварительные конкурсы, в том числе дефиле в вечерних платьях. Королевы красоты приняли участие в официальной фотосессии.

Израиль на этом конкурсе представляет 18-летняя Ям Касперс-Аншель из Герцлии, учившаяся в классе для выдающихся детей и специализировавшаяся в области психологии. Ее "морское" имя неслучайно, до пяти лет она жила вместе с родителями на яхте. С детства увлекается дайвингом и конным спортом (серебряная медаль на чемпионате Израиля в 2014 году). В скором времени Ям призывается на службу в ЦАХАЛе.

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран.

Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.

"Мисс Израиль"
"Мисс Израиль"
"Мисс США"
"Мисс США"
"Мисс Россия"
"Мисс Россия"
"Мисс Украина"
"Мисс Украина"
"Мисс Бразилия"
"Мисс Бразилия"
"Мисс Аргентина"
"Мисс Аргентина"
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Четверг, 26 января 2017 г.
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