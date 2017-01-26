26 января 2017 г.
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Национальная телепремия 2017: шокирующие наряды звезд

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images На церемонии National Television Awards, проходившей в Лондоне 25 января, присутствовало множество знаменитостей в изящных нарядах. Впрочем, некоторые одеяния шокировали публику. Особо отличилась звезда MTV Марни Симпсон, явившаяся на торжественное мероприятие "голой" (по крайней мере, так ее наряд описывают британские таблоиды).

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