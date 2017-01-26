Национальная телепремия 2017: шокирующие наряды звезд

Фото: Getty Images На церемонии National Television Awards, проходившей в Лондоне 25 января, присутствовало множество знаменитостей в изящных нарядах. Впрочем, некоторые одеяния шокировали публику. Особо отличилась звезда MTV Марни Симпсон, явившаяся на торжественное мероприятие "голой" (по крайней мере, так ее наряд описывают британские таблоиды).
26 января 2017 г.
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Четверг, 26 января 2017 г.
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