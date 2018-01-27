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Cнег в Цфате и на Голанских высотах. Фоторепортаж

время публикации: 26 января 2018 г., 20:34 | последнее обновление: 26 января 2018 г., 22:41 блог версия для печати фото

Фото: Давид Коэн и Маор Кинзбурски. Flash90

В пятницу, 26 января, снег выпал в городе Цфат и на Голанских высотах. Из-за погодных условий были перекрыты дороги, однако, несмотря ни на что, появление снега, как всегда, вызвало у израильтян радостное удивление. Согласно прогнозу погоды, уже в субботу снегопад сменится дождем.

Нынешний зимний шторм в Израиле уже третий по счету в этом сезоне. Во время предыдущего, неделю назад, мокрый снег выпал в некоторых районах Иерусалима, Иудеи и Самарии, но вскоре растаял.

Отметим, что самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.



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