Смелые наряды для красавиц из Эмиратов: неделя моды в Дубае. Фоторепортаж

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В Дубае (Объединенный Арабские Эмираты) проходит неделя высокой моды. Состоялись показы местных и европейских дизайнеров. Были представлены новые коллекции Amato, Lama Jouni, Anaya, Bedouin, Tair, Vedika и др.

Некоторые изделия кажутся необычно смелыми для показа в арабском государстве. Впрочем, не следует забывать, что Эмираты отличаются от соседних арабских стран Персидского залива меньшим консерватизмом, когда речь идет о женской одежде. В этой стране традиционными считаются кандуры – цветные платья с длинными рукавами, под которые надевают сирваль (шаровары). Поверх платья часто можно увидеть абайю (черную накидку, расшитую золотом и серебром, иногда украшенную кристаллами или жемчужинами). На головах жительницы ОАЭ обычно носят шеллу – черный платок, закрывающий голову, но не лицо. Хиджабы в Эмиратах используют редко, в этой одежде в Дубае могут ходить гостьи из Саудовской Аравии и некоторых других стран Залива.