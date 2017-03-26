26 марта 2017 г.
последняя новость: 14:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:24 Вечер amfAR в Гонконге: Джеки Чан, Шарлиз Терон и другие звезды. Фоторепортаж
07:20 Смелые наряды для красавиц из Эмиратов: неделя моды в Дубае. Фоторепортаж
19:04 "Врата небес" в секторе Газы: палестинцы в роли поселенцев. Фоторепортаж
07:45 Знаменитому музыканту Элтону Джону – 70 лет. Фотогалерея
08:14 Три года после катастрофы: паром Sewol поднят на поверхность. Фоторепортаж
12:36 Показы с "турецкой Синди Кроуфорд" в Стамбуле. Фоторепортаж
07:33 Теракт около здания парламента в Лондоне. Фоторепортаж
15:53 Племя диких амазонок на подиуме в Стамбуле. Фоторепортаж
13:28 В Храме Гроба Господня торжественно открыта обновленная Кувуклия
09:16 Новруз: первый день курдской весны. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Смелые наряды для красавиц из Эмиратов: неделя моды в Дубае. Фоторепортаж

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:20 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В Дубае (Объединенный Арабские Эмираты) проходит неделя высокой моды. Состоялись показы местных и европейских дизайнеров. Были представлены новые коллекции Amato, Lama Jouni, Anaya, Bedouin, Tair, Vedika и др.

Некоторые изделия кажутся необычно смелыми для показа в арабском государстве. Впрочем, не следует забывать, что Эмираты отличаются от соседних арабских стран Персидского залива меньшим консерватизмом, когда речь идет о женской одежде. В этой стране традиционными считаются кандуры – цветные платья с длинными рукавами, под которые надевают сирваль (шаровары). Поверх платья часто можно увидеть абайю (черную накидку, расшитую золотом и серебром, иногда украшенную кристаллами или жемчужинами). На головах жительницы ОАЭ обычно носят шеллу – черный платок, закрывающий голову, но не лицо. Хиджабы в Эмиратах используют редко, в этой одежде в Дубае могут ходить гостьи из Саудовской Аравии и некоторых других стран Залива.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 26 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017