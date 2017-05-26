26 мая 2017 г.
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Футболисты клуба "Бней Йегуда" завоевали Кубок Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

Поздно вечером 25 мая на стадионе "Тедди" в Иерусалиме завершился финальный матч Кубка Израиля. Тель-авивский клуб "Бней Йегуда" победил земляков из "Маккаби". В основное и дополнительное время матча команды голов не забили. Счет по результатам послематчевых пенальти – 4:3.

На стадионе присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, министр культуры и спорта Мири Регев, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, мэр Иерусалима Нир Баркат, глава израильской федерации футбола Офер Эйни.

Подробнее о матче

Глава израильской федерации футбола Офер Эйни и президент Израиля Реувен Ривлин
Глава израильской федерации футбола Офер Эйни и президент Израиля Реувен Ривлин
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// NEWSru.co.il // Спорт // 26 мая 2017 г.
Победив "Маккаби" в серии послематчевых пенальти, обладателем Кубка Израиля стал "Бней Йегуда"







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Пятница, 26 мая 2017 г.
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