Футболисты клуба "Бней Йегуда" завоевали Кубок Израиля. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90
Поздно вечером 25 мая на стадионе "Тедди" в Иерусалиме завершился финальный матч Кубка Израиля. Тель-авивский клуб "Бней Йегуда" победил земляков из "Маккаби". В основное и дополнительное время матча команды голов не забили. Счет по результатам послематчевых пенальти – 4:3.
На стадионе присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, министр культуры и спорта Мири Регев, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, мэр Иерусалима Нир Баркат, глава израильской федерации футбола Офер Эйни.