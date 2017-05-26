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Премьера "Чудо-женщины": триумф Галь Гадот. Фоторепортаж

время публикации: 11:06 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото

Фото: А.Родригес и Ф.Гаррисон. Getty Images

25 мая в Голливуде состоялся премьерный показ фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman), главную роль в котором играет израильская актриса Галь Гадот. На церемонии присутствовала первая исполнительница роли "Чудо-женщины" Линда Картер.

Фильм выходит в прокат 2 июня.

Сюжет картины основан на одноименном комиксе издательства DC Comics: в начале XX века принцесса амазонок Диана, живущая на острове Темискира, встречает американского военного летчика Стива Тревора, когда его выбрасывает на берег. Узнав от него о происходящих событиях Первой мировой войны, она оставляет свой дом, чтобы положить конец войне. "Чудо-женщина" Диана – дочь Зевса, непобедимая воительница, как и ее мать королева Ипполита, предупреждавшая дочь с ранних лет о том, что людям не следует доверять.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". И получила главную роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса.

Галь Гадот и Линда Картер
Галь Гадот и Линда Картер
Галь Гадот
Галь Гадот
Линда Картер
Линда Картер
Крис Пайн и Галь Гадот
Крис Пайн и Галь Гадот
Галь Гадот
Галь Гадот
Джесси Графф
Джесси Графф
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