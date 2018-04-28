Израиль прощается с жертвами наводнения в Араве

Фото: Flash90
В пятницу, 27 апреля, прошли похороны десяти молодых людей, погибших в результате наводнения в долине Арава, во время похода по руслу ручья Цафит.
Около помещения предармейских курсов "Бней Цион" в Тель-Авиве появились поминальные свечи.
Имена погибших:
Мааян Барум из Иерусалима,
Агам Леви из мошава Хирут,
Роми Коэн из мошава Маор,
Цур Альфи из Мазкерет-Батья,
Яэль Садан из Иерусалима,
Эла Ор из Маале-Адумим,
Шани Самир из Мазкерет-Батья,
Гали Белали из Гиватаима,
Ади Раанан из Михморета,
Элин Бар Шалом из Ришон ле-Циона.
Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.