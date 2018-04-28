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Израиль прощается с жертвами наводнения в Араве

время публикации: 27 апреля 2018 г., 14:11 | последнее обновление: 27 апреля 2018 г., 14:23 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

В пятницу, 27 апреля, прошли похороны десяти молодых людей, погибших в результате наводнения в долине Арава, во время похода по руслу ручья Цафит.

Около помещения предармейских курсов "Бней Цион" в Тель-Авиве появились поминальные свечи.

Имена погибших:
Мааян Барум из Иерусалима,
Агам Леви из мошава Хирут,
Роми Коэн из мошава Маор,
Цур Альфи из Мазкерет-Батья,
Яэль Садан из Иерусалима,
Эла Ор из Маале-Адумим,
Шани Самир из Мазкерет-Батья,
Гали Белали из Гиватаима,
Ади Раанан из Михморета,
Элин Бар Шалом из Ришон ле-Циона.

Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2018 г.
В результате наводнения в Араве погибли 10 молодых людей







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