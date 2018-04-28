Израиль прощается с жертвами наводнения в Араве

Фото: Flash90

В пятницу, 27 апреля, прошли похороны десяти молодых людей, погибших в результате наводнения в долине Арава, во время похода по руслу ручья Цафит.

Около помещения предармейских курсов "Бней Цион" в Тель-Авиве появились поминальные свечи.

Имена погибших:

Мааян Барум из Иерусалима,

Агам Леви из мошава Хирут,

Роми Коэн из мошава Маор,

Цур Альфи из Мазкерет-Батья,

Яэль Садан из Иерусалима,

Эла Ор из Маале-Адумим,

Шани Самир из Мазкерет-Батья,

Гали Белали из Гиватаима,

Ади Раанан из Михморета,

Элин Бар Шалом из Ришон ле-Циона.

Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.