Фото: Getty Images

В понедельник, 26 декабря, в дубайском развлекательном комплексе Dubai Festival City прошло мультимедийное шоу "A Show Like No Other", сочетающее элементы воды, огня и света.

По задумке создателей, их представление должно составить конкуренцию аналогичным световым шоу на набережных Лас-Вегаса и Сингапура.