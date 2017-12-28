36 курсантов получили "крылышки" военных пилотов. Фоторепортаж

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В среду, 27 декабря, 36 слушателей курса пилотов ВВС получили серебряные крылышки боевых летчиков. Это 175-й выпуск одного из самых престижных курсов Армии обороны Израиля.

Три года назад обучение в летной школе начали 340 курсантов, но до конца дошли только 36 человек. Среди выпускников – одна девушка.

Торжественная церемония проходила на авиабазе Хацерим. В ней принял участие глава правительства Биньямин Нетаниягу. Обращаясь к выпускникам, он сказал: "Сегодня ВВС находится на пике своих возможностей. Военно-воздушные силы Израиля обладают самыми лучшими инструментами и технологиями, самыми лучшими в мире самолетами, самыми лучшими летчиками. У них есть способность для защиты и нападения, огромная огневая мощность, способность при необходимости достичь как ближних, так и дальних целей".

"Мы продолжаем противостоять большим угрозам с севера, юга и востока. На каждом из этих фронтов присутствуют ветви радикального ислама, который уже нанес тяжелый удар по нашему региону, но не по нашему государству. Мы - остров в этом бушующем океане. Мы охраняем свою безопасность, придерживаясь четкой политики: мы не допустим, чтобы силы иранской армии обосновалась в Сирии, чтобы напасть на нас. Мы будем действовать, чтобы предотвратить производство точного и смертоносного оружия, нацеленного против нас", - сказал Нетаниягу. Говоря о секторе Газы, он отметил, что решение о том, "будет ли спокойно в Газе зависит прежде всего от самой Газы".