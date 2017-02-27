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Фоторепортажи

Жесткая политическая сатира в Германии. Фоторепортаж

время публикации: 11:12 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото

Фото: Лукаш Шульц. Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в германском городе Дюссельдорф состоится Парад Роз, главными персонажами которого традиционно становятся политики, карикатурные фигуры которых украшают мобильные платформы.

В этом году особое внимание уделено президенту США Дональду Трампу и его сложным отношениям с дамой по имени Свобода. Британский премьер Тереза Мэй прощается с жизнью в Европейском союзе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет террористом очередного клоуна. Досталось и немецким лидерам.

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