Жесткая политическая сатира в Германии. Фоторепортаж

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В понедельник, 27 февраля, в германском городе Дюссельдорф состоится Парад Роз, главными персонажами которого традиционно становятся политики, карикатурные фигуры которых украшают мобильные платформы.

В этом году особое внимание уделено президенту США Дональду Трампу и его сложным отношениям с дамой по имени Свобода. Британский премьер Тереза Мэй прощается с жизнью в Европейском союзе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет террористом очередного клоуна. Досталось и немецким лидерам.