27 января 2017 г.
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"Мисс Вселенная": на шоу национальных нарядов израильтянка вышла в костюме Евы. Фоторепортаж

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

29-30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016".

25-26 января прошли отборочные конкурсы в национальных костюмах и бикини.

Израиль на этом конкурсе представляет 18-летняя Ям Касперс-Аншель из Герцлии. Она выбрала наряд праматери Евы.

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран.

Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.

"Мисс Израиль"
"Мисс Израиль"
"Мисс Россия"
"Мисс Россия"
"Мисс Украина"
"Мисс Украина"
"Мисс Бразилия"
"Мисс Бразилия"
"Мисс Аргентина"
"Мисс Аргентина"
"Мисс Китай"
"Мисс Китай"
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