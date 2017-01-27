"Мисс Вселенная": на шоу национальных нарядов израильтянка вышла в костюме Евы. Фоторепортаж

Фото: Miss Universe, missuniverse.com
29-30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016".
25-26 января прошли отборочные конкурсы в национальных костюмах и бикини.
Израиль на этом конкурсе представляет 18-летняя Ям Касперс-Аншель из Герцлии. Она выбрала наряд праматери Евы.
В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран.
Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.