"Метафизика тела". Михаилу Барышникову - 70. Фотогалерея

27 января отмечает свое 70-летие Михаил Барышников – танцор, балетмейстер и актер.

Барышников родился в Риге, в семье офицера Советской армии. В возрасте двенадцати лет потерял мать. Заниматься балетом начал в Рижском хореографическом училище, позднее, переехав в Ленинград, окончил Академию русского балета имени Вагановой. В 1967-1974 годах танцевал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова.

В 1974 году, во время канадских гастролей в составе труппы Большого театра, Барышников, получив приглашение в труппу "Американского театра балета", остался в Канаде, а затем переехал в США. С тех пор ни разу не был в России.

С 1974-го по 1978 год Барышников был премьером "Американского театра балета", с 1980-го по 1989 – руководил этой труппой. В 1978 году дебютировал в кино, сыграв в фильме "Поворотный пункт"; был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. В 1989 году дебютировал на Бродвее.

В 2015 году Барышников сыграл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников". Этот спектакль был показан и в Израиле.

Уникальная пластика Барышникова, своеобразие его хореографии оказали значительное влияние на американский и мировой балет. "Чистой метафизикой тела" назвал танец Барышникова Иосиф Бродский.





