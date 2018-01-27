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"Метафизика тела". Михаилу Барышникову - 70. Фотогалерея

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото

27 января отмечает свое 70-летие Михаил Барышников – танцор, балетмейстер и актер.

Барышников родился в Риге, в семье офицера Советской армии. В возрасте двенадцати лет потерял мать. Заниматься балетом начал в Рижском хореографическом училище, позднее, переехав в Ленинград, окончил Академию русского балета имени Вагановой. В 1967-1974 годах танцевал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова.

В 1974 году, во время канадских гастролей в составе труппы Большого театра, Барышников, получив приглашение в труппу "Американского театра балета", остался в Канаде, а затем переехал в США. С тех пор ни разу не был в России.

С 1974-го по 1978 год Барышников был премьером "Американского театра балета", с 1980-го по 1989 – руководил этой труппой. В 1978 году дебютировал в кино, сыграв в фильме "Поворотный пункт"; был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. В 1989 году дебютировал на Бродвее.

В 2015 году Барышников сыграл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников". Этот спектакль был показан и в Израиле.

Уникальная пластика Барышникова, своеобразие его хореографии оказали значительное влияние на американский и мировой балет. "Чистой метафизикой тела" назвал танец Барышникова Иосиф Бродский.



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С Натальей Макаровой, 1975 г.
С Натальей Макаровой, 1975 г.
С Лесли Кольер, 1980 г.
С Лесли Кольер, 1980 г.
С Мерль Парк, 1980 г.
С Мерль Парк, 1980 г.
С Джессикой Паркер в фильме "Секс в большом городе", 2003 г.
С Джессикой Паркер в фильме "Секс в большом городе", 2003 г.
1999 г., Мадрид
1999 г., Мадрид
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