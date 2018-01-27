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Фоторепортажи

"Вспышки памяти". Выставка фотосвидетельств Холокоста в Яд ва-Шем

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото

Фото: Мириам Альстер, Марк Нейман. Flash90

27 января – День памяти жертв Катастрофы, отмечаемый во всем мире. К этому дню израильский национальный мемориал Яд ва-Шем подготовил выставку Flashes of Memory ("Вспышки памяти"), посвященную фотосвидетельствам Холокоста.

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"Если для нацистского режима Германии фотография и киноиндустрия были инструментами пропаганды, то для евреев фотография стала частью борьбы за выживание, стремлением задокументировать трагедию и сохранить память о ней", - так говорится об этой экспозиции на сайте мемориала.

Выставка "Вспышки памяти" откроется для посетителей в воскресенье, 28 января.



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Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Пресс-секретарь Яд ва-Шем Авнер Шалев (на выставке "Вспышки памяти")
Пресс-секретарь Яд ва-Шем Авнер Шалев (на выставке "Вспышки памяти")
Пережившие Холокост: близнецы Лиа Хубер и Юдит Барнеа (на выставке "Вспышки памяти")
Пережившие Холокост: близнецы Лиа Хубер и Юдит Барнеа (на выставке "Вспышки памяти")
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
Фрагмент экспозиции выставки "Вспышки памяти"
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