"Вспышки памяти". Выставка фотосвидетельств Холокоста в Яд ва-Шем

Фото: Мириам Альстер, Марк Нейман. Flash90

27 января – День памяти жертв Катастрофы, отмечаемый во всем мире. К этому дню израильский национальный мемориал Яд ва-Шем подготовил выставку Flashes of Memory ("Вспышки памяти"), посвященную фотосвидетельствам Холокоста.

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"Если для нацистского режима Германии фотография и киноиндустрия были инструментами пропаганды, то для евреев фотография стала частью борьбы за выживание, стремлением задокументировать трагедию и сохранить память о ней", - так говорится об этой экспозиции на сайте мемориала.

Выставка "Вспышки памяти" откроется для посетителей в воскресенье, 28 января.





