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Фоторепортажи

Визит принца Уильяма в Палестинскую автономию. Фоторепортаж

время публикации: 27 июня 2018 г., 20:35 | последнее обновление: 27 июня 2018 г., 20:40 блог версия для печати фото

Фото: Крис Джексон. Gety Images

В среду, 27 июня, герцог Кембриджский, принц Уильям посетил Палестинскую автономию, где встретился с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Встреча проходила в резиденции "Муката".

Официальное информационное агентство Рамаллы Wafa передало, что разговор шел о палестино-израильском конфликте. Махмуд Аббас заявил: его администрация считает, что безопасность и стабильность обоих стран может гарантировать только создание Палестинского государства в границах 67 года. Он также поблагодарил Великобританию за поддержку, назвав "символичным" то, что Лондон откликнулся на призыв Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и перевел деньги на гуманитарные проекты.

Махмуд Аббас выразил надежду, что следующий визит представителя королевской семьи состоится, когда палестинский народ обретет свою независимость.

Принц Уильям поблагодарил за оказанный ему теплый прием и заявил, что с нетерпением ждет встречи с обычными палестинцами.

Из Рамаллы герцог Кембриджский отправился в лагерь палестинских беженцев Джазлун, расположенный в семи километрах от Рамаллы. Здесь ему продемонстрировали стадион и детскую футбольную команду. Причем, если накануне днем в Яффо он видел играющих в футбол арабских и еврейских мальчишек, то в Джазлуне среди футболистов была девочка. Второй раз за последние сутки принцу Уильяму было предложено пробить пенальти, что он с удовольствием сделал. Он также посетил местную больницу.

В Джазлуне произошел небольшой инцидент: автомобильный кортеж, сопровождавший принца Уильяма, подвергся "каменной атаке". Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что камни швыряли арабские мальчишки. К счастью, никто не пострадал.

На обратной дороге в Иерусалим герцог Кембриджский заехал на Масличную гору, где похоронена его прабабка принцесса Элис, получившая от Израиля звание Праведницы мира.

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