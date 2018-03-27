Знаменитому режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино - 55. Фотогалерея

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27 марта исполнилось 55 лет знаменитому кинорежиссеру, продюсеру, сценаристу и актеру Квентину Тарантино.

Квентин Тарантино родился в 1963 году в Ноксвилле (Теннесси, США). Его матери тогда было 16 лет, незадолго до рождения сына она успела развестись с отцом ребенка, который позже сделал кинематографическую карьеру. Квентин рос, в основном, в Лос-Анджелесе, где мать, ставшая фармакологом, в течение нескольких лет была замужем за музыкантом. С ранних лет Квентин интересовался кино, в школе учился плохо. С 15 лет он пошел работать – начинал билетером в кинотеатре, демонстрировавшем порнофильмы, по вечерам посещал курсы актерского мастерства. В 1983-м снял свой первый фильм. За 35 лет в Голливуде как режиссер и продюсер Тарантино выпустил десятки кинокартин, из которых самые известные "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобождённый". Его работы удостоены двух "Оскаров" и двух "Золотых глобусов" (за сценарии) и множества других наград. Тарантино считается одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в современном кинематографе.

У Квентина было множество романов. Но до сих пор он неженат и бездетен. Летом прошлого года Тарантино обручился с моделью и певицей Даниэлой Пик, дочерью израильского певца, композитора и поэта Цвики Пика.